РИАМО - 30 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников химической промышленности и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, в России химическая отрасль динамично развивается, а также наращивает экспортный потенциал.

Как уточняется на сайте правительства страны, премьер-министр отметил, что благодаря труду, энергии и целеустремленности химиков в России открывают новые химические элементы, изготавливают различные препараты, вещества и многое другое.

Он пожелал работникам химической промышленности страны успехов, новых достижений, здоровья, счастья и благополучия.

День химика отмечают в России в последнее воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 30 мая. Он был учрежден в СССР в 1980 году.