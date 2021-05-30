РИАМО - 30 мая. Из Румынии в Москву экстрадировали мужчину, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сегодня в международном аэропорту города Бухареста сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России румынскими коллегами передан гражданин Республики Молдова Михаил Чуботэреску. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2013 году мужчина в составе ОПГ принимал участие в создании игорного клуба в деревне Макарово на территории Подмосковья. Было установлено, что незаконный доход от данного клуба составил порядка 6 млн рублей.

Полицейские выявили и ликвидировали незаконный бизнес, из клуба было изъято свыше 20 игровых автоматов. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

После предъявления обвинения мужчина уехал за пределы России. В 2015 году его объявили в международный розыск.

Суд заочно избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу.

«В апреле 2021 года злоумышленника задержали на территории Румынии. Экстрадиция состоялась», - заключила Волк.