РИАМО - 30 мая. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что спрос на российскую вакцину «Спутник V» в мире растет, так как препарат показал свою эффективность. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Он также отметил, что российская вакцина доказала свою безопасность.

Препарат «Спутник V» был разработан специалистами НИЦ им. Гамалеи. Он первый в мире прошел госрегистрацию.

Специалисты провели все нужные клинические исследования вакцины, а затем «Спутник V» вышел в гражданский оборот.

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