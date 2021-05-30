РИАМО - 30 мая. На МКАД реконструировали и построили 18 развязок, осталось провести работы на 4 развязках, в том числе на пересечении с Алтуфьевским шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Напомню, зачем мы делаем эту работу. На старых развязках клеверного типа транспортные потоки пересекаются. И если на одном из проездов образуется пробка, остальные тоже стоят», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что сейчас строят эстакады и тоннели – направленные съезды, благодаря чему потоки не пересекаются. Это позволяет увеличить пропускную способность на треть.

В рамках работ на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе построят более 3 км дорог, возведут 8 съездов с развязки, путепровод по основному ходу шоссе реконструируют. Помимо этого, построят боковой съезд вдоль внутренней стороны МКАД. Работы планируют закончить в 2023 году.

Сейчас работы также ведутся на развязках с Липецкой улицей, Осташковским шоссе, улицей Верхние Поля и улицей Капотня.

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