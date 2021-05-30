РИАМО - 30 мая. В России могут начать принудительно устанавливать алкозамки на автомобили водителей, которых хотя бы один раз привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас эту инициативу прорабатывают в Минпромторге России. Изменения планируют внести в правила дорожного движения.

При этом водители, пойманные на нетрезвом вождении, должны будут устанавливать алкозамки за свой счет.

Алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС.