РИАМО - 30 мая. В очном этапе предварительного голосования партии «Единая Россия» в Московской области приняли участие более 266 тыс. человек по состоянию на 15 часов, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения ЕР.

«Наступил экватор голосования. На 15:00 явка составила 266 127 человек, онлайн проголосовали 236 754 человека. Это очень хороший результат. Как член регионального организационного комитета хочу сказать, что жители Подмосковья отлично восприняли формат онлайн-голосования. Это просто, удобно, не занимает много времени», - сказал председатель молодежного парламента региона Андрей Урусов.

Он уточнил, что формат голосования на избирательных участках не изжил себя, в воскресенье люди приходят на участки, чтобы проголосовать.

Он также отметил большое количество молодых людей, которые в воскресенье пришли на счетные участки.

В этом году праймериз проводится в двух форматах: очном и электронном. Проголосовать за кандидатов онлайн можно было на официальном сайте с 24 по 30 мая. Очный этап голосования проводится 30 мая.

В Подмосковье работают 860 участковых счетных комиссий. Победившие кандидаты представят партию на выборах в Госдуму и Мособлдуму в сентябре текущего года.