РИАМО - 30 мая. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что участие россиян в вакцинации от коронавирусной инфекции очень нужно для образования коллективного иммунитета, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что только так в стране можно избавиться от данной инфекции. Поэтому важно, чтобы все население РФ участвовало в прививочной кампании.

Ранее министр рассказал, что первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 17 млн жителей страны.

С начала пандемии в России было выявили 5 063 442 случая коронавируса, скончались 121 162 человека, выздоровели 4 677 870 пациентов.

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