РИАМО - 30 мая. Тематический поезд, посвященный 100-летию Республики Коми, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
На вагонах изображены оленьи упряжки, столбы Маньпупунер, а в вагонах можно прочитать интересную информацию о традициях жителей Коми.
Кроме того, в продаже появились транспортные карты «Тройка», посвященные республике.
Приобрести тематические «Тройки» можно в кассах центральных станций подземки.
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