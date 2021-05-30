РИАМО - 30 мая. Тематический поезд, посвященный 100-летию Республики Коми, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На вагонах изображены оленьи упряжки, столбы Маньпупунер, а в вагонах можно прочитать интересную информацию о традициях жителей Коми.

Кроме того, в продаже появились транспортные карты «Тройка», посвященные республике.

Приобрести тематические «Тройки» можно в кассах центральных станций подземки.