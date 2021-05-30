РИАМО - 30 мая. Мужчина накопил долги по алиментам на общую сумму 6 млн рублей. Чтобы выехать за границу, москвичу пришлось выплатить задолженность, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов, мужчина должен был каждый месяц выплачивать алименты на несовершеннолетних детей. Из-за отказа от исполнения данного обязательства в отношении него возбудили исполнительное производство.

Приставы арестовали имущество и банковские счета жителя столицы, а еще мужчину ограничили в праве на выезд за границу. Кроме того, неплательщика предупредили, что ему может грозить административная и уголовная ответственность.

Так как мужчина по работе должен ездить за рубеж, он полностью рассчитался по долгам по алиментам.

На сегодняшний день судебные приставы контролируют исполнение москвичом обязанностей по выплате алиментов.