РИАМО - 30 мая. С причалов Северного речного вокзала столицы в поездки отправились свыше 26 тыс. человек, летняя речная навигация открылась месяц назад, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Сегодня Северный речной вокзал — важнейший транспортный и социальный объект столицы, который мы торжественно открыли в прошлом году ко Дню города. Практически 30 лет территория вокзала увядала - к счастью, мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.) попросил передать его в собственность города», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что за короткий срок удалось отреставрировать здание вокзала, обновить парк, набережную и причалы.

Ликсутов отметил, что от вокзала теперь ежедневно отправляются и прибывают 24 судна, которые проплывают через многие города страны.

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