РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Победителей турнира Московской области по силовому экстриму определили в Люберцах, спортсмены состязались в пяти дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации округа.

На стадионе «Торпедо» в Люберцах прошло открытое первенство Московской области по силовому экстриму. 10 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой и Ростовской областей продемонстрировали свое мастерство в пяти различных дисциплинах. Соревнования посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Силовой экстрим стремительно набирает обороты в городском округе Люберцы. В этом заслуга нашего земляка, рекордсмена в буксировке тяжелого транспорта Сергея Агаджаняна. Желаю участникам соревнований удачи, личных рекордов и победы над собой! Богатырского вам здоровья!» - сказал Ружицкий.

Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: лог-лифт, эстафета, становая тяга автомобиля, гантельная эстафета, трак-пул. В перерывах между состязаниями могли попробовать свои силы все желающие: зрителям предлагалось поднять бревно весом 50 кг.

По итогам соревнований победителем открытого первенства Московской области стал спортсмен из Москвы Максим Дворецкий, второе место занял Александр Кузьмин из Ельца, а бронза досталась москвичу Станиславу Полещуку.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что победитель турнира получил право квалифицироваться на чемпионат мира в США «Арнольд Классик». Максим Дворецкий будет представлять Россию на соревнованиях. Кроме того, он еще сумел установить рекорд Федерации силового экстрима России в гантельной эстафете. Дворецкий поднял подряд гантели весом 70, 80, 90 и 100 кг за 32 секунды.