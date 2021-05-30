РИАМО - 30 мая. Водителя автомобиля, который упал в реку на юге столицы, госпитализировали с ушибом грудной клетки и переохлаждением, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В районе дома 32 на Нагатинской набережной машина выехала с проезжей части и упала в реку. На месте работали оперативные службы.

Автомобиль вытащили из воды. Пострадала водитель.

После аварии движение в направлении Варшавского шоссе полностью перекрывали, затем его частично восстановили.