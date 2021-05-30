РИАМО - 30 мая. На Калужско-Рижской линии метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Интервалы увеличили для проверки инфраструктуры. Сбой произошел на центральном участке ветки.

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