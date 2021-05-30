РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Подольские юнармейцы представят Московскую область в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», они победили на региональном этапе состязания, сообщает пресс-служба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

29 мая на базе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии состоялась региональная военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Третье общекомандное место занял юнармейский отряд «Казаки России» из Каширы. Второе - юнармейский отряд «Крепость» из Можайска. Первое - у юнармейского отряда «Патриоты Подолья» Подольска.

Организацией и общим руководством, подготовкой и проведением занималось региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Московской области.

В игре приняли участие семь юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области из Можайска, Домодедова, Люберец, Подольска, Каширы, Клина, Чехова, показавших максимальный результат на военно-спортивных играх и слетах Подмосковья в течение 2020-2021 годов. Состав команды - 10 человек: 8 юношей, 2 девушки и 1 руководитель команды. Возраст участников – 14 -17 лет.

В игру входил конкурс «Огневой рубеж» с этапами «Разборка, сборка автомата Калашникова», «Снаряжение магазина автомата Калашникова», «Стрельба имитационная из лазерного тира». Также был проведен конкурс «Военизированная эстафета» с этапами «Преодоление полосы препятствий», «Переноска боеприпасов», «Преодоление колючей проволоки», «Метание гранат», «Рембат», «Водружение флага».

В конкурс «Тактическая игра местности «Дорога победителей» вошли этапы «Вызов огня артиллерии на бронетехнику противника с использованием радиосвязи и ориентирования по картам», «Полоса препятствий», «Зона заражения», «Разминирование опасного участка», «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и транспортировка его в безопасный район», «Метание гранат под обстрелом противника».

В конкурсе «Статен в строю - силен в бою!» ребята прошли этап на выполнение строевых приемов и упражнений. В конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» - этап на знание военной истории.

Игра проходила в сложных погодных условиях.