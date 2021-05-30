РИАМО - 30 мая. К следующим выходным в центре России, в том числе в Подмосковье и столице, снова потеплеет, максимальная температура воздуха может достичь плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Пока в центре страны установилась прохладная погода. Температура на 4-6 градусов ниже нормы.

1 июня ночью ожидается плюс 1-6 градусов, днем будет плюс 14-19 градусов. 2 июня ночью прогнозируется плюс 4-9 градусов, днем — плюс 15-20. 3 июня днем уже будет больше плюс 20 градусов.

К следующим выходным установится солнечная и сухая погода. По ночам будет плюс 9-14 градусов, днем — плюс 22-27 градусов.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>