РИАМО - 30 мая. На праймериз партии «Единая Россия» в Подмосковье свои голоса онлайн отдали более 253 тыс. человек, голосование закончится в воскресенье, сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в воскресенье проголосовать на праймериз можно очно.

«Предварительное голосование - это отличная возможность поддержать самого достойного, того, кто сможет представлять и защищать интересы избирателей. Всю неделю процесс был организован онлайн - участие приняли более 235 тыс. жителей», — написал Брынцалов в «ВКонтакте».

Брынцалов напомнил, что голосование закроется в 20:00.

Член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Шлапак уточнил, что в Подмосковье, по данным на 12:00, очно проголосовали 142 643 человека.

Праймериз «Единой России» проходит с 24 мая в электронной форме. Очное голосование проводится только 30 мая. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

«Единая Россия» утвердит списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму и в других избирательных кампаниях, на съезде 19 июня.