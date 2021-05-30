РИАМО - 30 мая. Некоторые лекарства следует всегда иметь под рукой, в отпуск рекомендуется взять препараты от диареи, бинты, пластыри и анальгин, сообщил профессор Павел Воробьев.

«Если у человека давление, сахар в крови, он должен брать то, что для него полезно с точки зрения его конкретных болезней. Если будет высокая температура, выше 39 градусов, лучшее средство – анальгин, не парацетамол», – сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в отпуске распространена так называемая «диарея путешественников», которая может быть связана со сменой воды или с вирусной инфекцией. Ее часто путают с отравлением. В аптечке отпускника обязательно должны быть лекарства на этот случай, в том числе препарат для восстановления водно-электролитного баланса организма.

Специалист добавил, что в аптечку следует положить средства, защищающие от солнца. Он рекомендовал использовать от обгорания препарат для уменьшения образования рубцов. Данный гель очень хорошо помогает при ожогах.

По его словам, перед сбором аптечки в отпуск обязательно следует проверить сроки годности лекарств.

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