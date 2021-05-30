Утром в воскресенье в районе дома 32 по Нагатинской набережной в столице машина упала в реку. По предварительным данным, в дорожной аварии пострадал один человек.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|+15˚C … +17˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|+18˚C … +20˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|754 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
Утром в воскресенье в районе дома 32 по Нагатинской набережной в столице машина упала в реку. По предварительным данным, в дорожной аварии пострадал один человек.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии