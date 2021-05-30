РИАМО - 30 мая. В число приоритетов работы властей Подмосковья входит благоустройство территорий, где можно комфортно провести время с семьей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Наша задача, чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены: благоустройство, сельское хозяйство, чистота, ремонт подъездов, дворов, рабочие места – все это для нас очень важно», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Например, в Шаховской за три года установили стелы на въезде, обновили сквер с мемориальным комплексом, в пешеходной зоне появились перголы. По президентскому проекту благоустроили центр города.

В 2021 году планируют построить универсальную детскую игровую площадку в парке аттракционов. Там будет спецоборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе в этом году планируют привести в порядок 40 общественных пространств, свыше 700 дворов, 22 парка. Установят порядка 230 детских площадок, оборудуют освещение почти на 350 объектах.

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