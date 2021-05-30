РИАМО - 30 мая. С начала первого месяца лета температура в Москве начнет постепенно повышаться, но в середине июня прогнозируется похолодание, сообщается на сайте «Метеовести».

К концу первой декады июня в городе средняя температура будет на 3 градуса выше климатической нормы.

В середине месяца синоптики прогнозируют недолгое похолодание, а в третьей декаде температура снова начнет подниматься.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, на следующей неделе в Московском регионе температура будет постепенно повышаться – от плюс 14 градусов 31 мая до плюс 27 градусов 5 июня.

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