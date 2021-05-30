РИАМО - 30 мая. На счетных участках предварительного голосования партии «Единая Россия» в Подмосковье тщательно соблюдают все санитарные меры, сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в регионе в воскресенье работают 860 участковых счетных комиссий.

«Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00. Все санитарные меры тщательно соблюдены», — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что адрес счетного участка можно посмотреть на сайте pg.er.ru.

Праймериз «Единой России» проходит с 24 мая в электронной форме. Очное голосование пройдет только 30 мая. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

«Единая Россия» утвердит списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму и в других избирательных кампаниях, на съезде 19 июня.