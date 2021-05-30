РИАМО - 30 мая. Девять школ и 13 детских садов планируют построить в ТиНАО столицы в этом году, часть из них откроют к 1 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школы и сады, как и все социальные объекты, которые мы строим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Напомню, что инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным и функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта», — сказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Девять школ построят за счет бюджета столицы по госпрограмме «Развитие образования». Еще пять школ будут построены за счет инвесторов.

Планируется, что к 1 сентября свои двери откроют четыре учебных заведения на 2950 учеников.

Также ко Дню знаний в новой Москве заработают десять детских садов на 2,3 тыс. мест.

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