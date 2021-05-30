РИАМО - 30 мая. В столице в воскресенье прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с, горожанам рекомендовали быть внимательными на улицах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В мегаполисе в конце мая установилась сентябрьская погода. Последние дни месяца будут прохладными, ожидается порывистый ветер.

Температура в столице в воскресенье будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы конца мая.

В Московском регионе до 21:00 31 мая действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.