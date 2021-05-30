РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 мая. В подмосковном Дзержинском продолжается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программа «Мой подъезд», сейчас ремонтируют 11 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Основная задача программы - улучшение качества жизни жителей Подмосковья, приведение в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

«На сегодняшний день ведутся работы по ремонту подъездов во всех городских округах Подмосковья. 2 043 подъезда находятся в разной степени готовности», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Так, в настоящее время в городском округе Дзержинский проходит ремонт 11 подъездов.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за текущий год запланировано отремонтировать 13 163 подъезда многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД. Они сами могут выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.