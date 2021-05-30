РИАМО - 30 мая. На центральном участке МЦД-2 и будущего МЦД-4 Курский вокзал – Каланчевская открылось движение по IV железнодорожному пути, который проходит по новому Каланчевскому путепроводу, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Первый поезд по новому пути отправился в 21:30 29 мая. На этом участке уложили бесстыковые пути на виброизолирующие маты.

Кроме того, на станции Каланчевская открылась новая платформа, на которой есть навес от осадков, новая навигация и светодиодное освещение.

Реконструкцию участка Курский вокзал – Каланчевская начали в 2019 году. За это время из зоны работ вынесли городские коммуникации, реконструировали три путепровода, пешеходный мост, построили более 2 км подпорных железобетонных стен, которые снижают уровень шума.

В ближайших домах ведут шумозащитное остекление окон. После окончания реконструкции установят шумозащитные экраны, благодаря чему для местных жителей будут созданы комфортные условия.

Для укладки дополнительного главного пути построили первые три однопутных арочных пролетных строения на Каланчевском путепроводе. Всего там будет девять арок – три двухпутных и шесть однопутных. Сейчас завершают сборку самой крупной двухпутной арки.

До конца июня поезда на этом участке будут курсировать по I пути и IV, новому пути. После начала реверсивного движения по IV пути продолжат реконструкцию станции. Там строят подэстакадный вестибюль, вторую новую платформу. Кроме того, установят шесть пролетных строений путепровода и продолжат путевое развитие участка.

Реконструкцию планируют закончить в 2023 году.

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