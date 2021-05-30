РИАМО - 30 мая. На юге столицы из Москвы-реки краном достали упавший в воду легковой автомобиль, сообщил РИАМО очевидец.

Утром в воскресенье в районе дома 32 по Нагатинской набережной в столице машина упала в реку. По предварительным данным, в дорожной аварии пострадал один человек.

По словам очевидца, место аварии огорожено, там работают спасатели.

Дорогу на набережной в направлении Варшавского шоссе перекрывали, сейчас там частично восстановили движение транспорта.