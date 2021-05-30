РИАМО - 30 мая. В Подмосковье проходит последний день предварительного голосования партии «Единая Россия», его проводят в очном формате. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил активность жителей на праймериз. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения ЕР.

Голубев проголосовал на праймериз, сам он выдвигается от Ступинского избирательного округа.

«Настрой рабочий. Наблюдаю за работой центров содействия по электронному голосованию, наблюдаю, какую активность проявляют наши жители, избиратели, которые добровольно заявились на участие в праймериз. Честно говоря, это радует и позволяет не сомневаться в выборе жителей по тем кандидатам, которые будут представлять партию на выборах в сентябре», - сказал депутат.

Он напомнил, что Подмосковье является одним из немногих регионов страны, где проводят очный день праймериз.

По его словам, в стране следует сохранять смешанную систему голосования, так как часть жителей привыкла ходить на избирательные участки.

«Понятно, что для молодежи, для тех, кто «на ты» с техникой, удобнее электронная форма – ее тоже нужно развивать и сохранять», - подчеркнул Голубев.

Процедура праймериз ЕР началась 24 мая. По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы различного уровня. В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.