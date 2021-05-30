РИАМО - 30 мая. В Подмосковье проходит последний день предварительного голосования партии «Единая Россия», его проводят в очном формате. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил активность жителей на праймериз. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения ЕР.
Голубев проголосовал на праймериз, сам он выдвигается от Ступинского избирательного округа.
Он напомнил, что Подмосковье является одним из немногих регионов страны, где проводят очный день праймериз.
По его словам, в стране следует сохранять смешанную систему голосования, так как часть жителей привыкла ходить на избирательные участки.
«Понятно, что для молодежи, для тех, кто «на ты» с техникой, удобнее электронная форма – ее тоже нужно развивать и сохранять», - подчеркнул Голубев.
Процедура праймериз ЕР началась 24 мая. По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы различного уровня. В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы.
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