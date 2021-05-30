РИАМО - 30 мая. В воскресенье в Подмосковье и столице будет прохладно, температура соответствует сентябрьским значениям, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеоусловия в Московском регионе будут определяться влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков неуверенно, но все же начнет выглядывать солнце, но северо-восточный ветер продолжит поставлять новые порции полярного холода с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы», — сказал Тишковец в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Он добавил, что такая погода соответствует показателям сентября.

Синоптик уточнил, что только на юге Подмосковья пройдут скоротечные грозовые дожди.

В Москве в воскресенье будет облачно с прояснениями, без осадков. В столице днем прогнозируется плюс 13-15 градусов, в Подмосковье – плюс 11-16 градусов.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>