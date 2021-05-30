РИАМО - 30 мая. В цеху по производству бортового питания «АэроМар» на Шереметьевском шоссе в городском округе Химки произошел пожар, возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление в здании на втором этаже. В 05:25 был обнаружен очаг возгорания в электрощитовой на первом этаже.

В 05:30 возгорание локализовали на площади 5 кв. метров. Горел утеплитель в пространстве между стенами здания.

В 05:32 пожарные потушили открытое горение, а в 06:00 ликвидировали последствия возгорания.

В результате пожара никто не пострадал.