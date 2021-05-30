РИАМО - 30 мая. Из-за порывистого ветра в 11 городских округах Подмосковья упали 29 деревьев, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

29 мая на Подмосковье обрушились ливни, прогремела гроза, усилились порывы ветра. МЧС объявляло экстренное предупреждение.

Больше всего деревьев упало в Кашире - 10. 4 дерева упали в Ступине, 5 - в городском округе Коломна (в том числе 2 – в Озерах), и по 2 - в Луховицах и Чехове.

Ветер также повалил деревья в Воскресенске, Егорьевске, Жуковском, Котельниках, Подольске, Раменском округе.

Были повреждены четыре автомобиля в Воскресенске, Кашире и в Ступине.