РИАМО - 30 мая. В Подмосковье и столице до 21 часа 31 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Владимирской и Воронежской областей Центрального федерального округа. В Ярославской области объявлен следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В воскресенье в Москве и Подмосковье температура может подняться до 18 градусов тепла, прогнозируются кратковременные дожди.

31 мая будет облачно с прояснениями. Ночью на юге области пройдет небольшой дождь, днем будет без осадков. Температура ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — плюс 14-16.