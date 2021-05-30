РИАМО - 30 мая. Собака упала с набережной в Москву-реку, столичные спасатели вытащили тонувшее животное из воды, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Сигнал о ЧП поступил спасателям вечером 29 мая. К месту происшествия отправились Дмитрий Лушников и Вадим Резвых.
В центре города возле Крымской набережной, в 2 метрах от берега спасатели увидели собаку. Лушников поднял перепуганное животное из воды на борт катера.
Собаку породы веймаранер доставили на берег. Питомца передали хозяину.
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