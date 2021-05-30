РИАМО - 30 мая. На Нагатинской набережной в Москве в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыли движение транспорта после падения машины в реку, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром в воскресенье в районе дома 32 по Нагатинской набережной автомобиль упал в реку. На месте ДТП работают городские оперативные службы.

По предварительным данным, пострадал один человек.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовался затор длиной порядка 1,2 км.