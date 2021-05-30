РИАМО - 30 мая. В столице выздоровели после коронавируса еще 2547 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 1 060 588 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 3719 случаев Covid-19, госпитализировали 916 заразившихся человек. Также за сутки умерли 59 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 177 356 случаев инфекции, скончались 20 060 человек с Covid-19.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил рост числа заразившихся коронавирусом. По его словам, это был сезонный всплеск, как с гриппом и ОРВИ.

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