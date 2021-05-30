РИАМО - 30 мая. За сутки в столице подтвердили 3719 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 177 356 случаев инфекции, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице наблюдался рост числа заразившихся Covid-19 весной и после майских праздников. Эта тенденция была сезонной, как это характерно для гриппа и ОРВИ.

Собянин добавил, что следует прививаться от коронавирусной инфекции.

Малый и средний бизнес в столице также начал динамично наращивать обороты после пандемии коронавируса.

В России за сутки выявили 9694 случая Covid-19, умерли 355 пациентов с коронавирусом, выздоровели после инфекции 7386 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 5 063 442 случая Covid-19, скончались 121 162 заболевших, вылечились от коронавируса 4 677 870 человек.

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