РИАМО - 30 мая. Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту избиения мужчины на Первомайской улице в столице, планируется проведение необходимых следственных действий, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следователи намерены провести комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего», - сказала Иванова.

Конфликт между двумя мужчинами произошел вечером 28 мая по адресу: Первомайская улица, д. 42, корп. 2. В результате драки один из оппонентов был доставлен в больницу с травмой головы.

Подозреваемого в избиении задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Хулиганство».