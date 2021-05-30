РИАМО - 30 мая. В столице за минувшие сутки выпало 22 мм осадков, что составляет 43% от майской нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Во Внукове и Коломне за сутки выпало 23 мм осадков, в Кашире – 25 мм.

С начала месяца в Москве выпало 93 мм осадков. Это в 1,82 раза больше нормы. В ближайшие сутки осадки не ожидаются, поэтому данный показатель, скорее всего, станет окончательным.

Май 2021 года в столице стал шестым по количеству осадков среди последних месяцев весны с 1948 года.

Месячная норма осадков в мае составляет 51 мм.

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