РИАМО - 30 мая. Задача правительства Подмосковья состоит в том, чтобы жители региона видели изменения к лучшему, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас хватает ресурсов для всех без исключения территорий. <...> Благоустройство, сельское хозяйство, чистота, ремонт подъездов и дворов, рабочие места - все это для нас очень важно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, также для властей региона важно, чтобы в каждом городе Подмосковья человек мог сказать, какие перемены он видит.

Он отметил важность развития сельского хозяйства для Подмосковья.

«По сыру мы сейчас в стране №1. По ягодам в следующем году мы будем №1. По молоку мы наращиваем производство», - сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе по овощам в закрытом грунте также наращивается производство.

Воробьев подчеркнул, что Московская область поддерживает фермерство, организует ярмарки.

«Мы поддерживаем (фермеров - ред.), делаем различные ярмарки, места продаж для того, чтобы чувствовали тепло и заботу наши фермеры, чтобы каждый клочок земли в Подмосковье работал», - заключил губернатор.

Ежегодно в Подмосковье увеличивают объем производства молока, к 2023 году планируется достичь рубежа - 1 млн тонн в год. По овощам в закрытых грунтах регион входит в топ-3 в стране и полностью обеспечивает себя этим видом продукции.

Среди мер поддержки сельхозпроизводителей в Московской области - ежегодная выплата на содержание крупного рогатого скота и на увеличение производства молока, субсидия на приобретение племенных коров, гранты на развитие семейных ферм, возмещение затрат на покупку техники и оборудования.

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