РИАМО - 30 мая. Малый и средний бизнес в столице начал динамично наращивать обороты после пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Потихоньку выправляется (малый и средний бизнес - ред.). По финансовому результату мы видим, сейчас (бизнес - ред.) динамично начинает набирать обороты. Это здорово. Конечно, не все смогли пережить эту ситуацию, но большинство - да», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что это стало возможным благодаря мерам поддержки, которые были оказаны бизнесу правительством России и Москвы.

«Ну, и самое главное, - благодаря тому, что мы не дали на год закрыться городу», - заключил Собянин.

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