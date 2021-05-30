РИАМО - 30 мая. Уровень образования в столичных школах не снизился, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сама система образования в Москве очень изменилась за эти годы. Это видно и по результатам ЕГЭ, и по количеству ребят, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы, и по рейтингам, когда Москва является пятой системой в мире по образованию (по сравнению с ведущими городами и странами - ред.). Причем это не наше исследование. Очень крутой результат, мы его не уронили, несмотря на все сложности», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что это стало возможно благодаря современным технологиям.

«Это и контент, и электронные дневники, и онлайн-занятия, <...> это методические пособия, огромные образовательные комплексы и огромное количество людей, которые каждый день работают со сценариями уроков», - уточнил мэр.

Он пояснил, что такую работу невозможно сделать без использования современных технологий, которые дают персональную настройку для каждого учащегося.

«И это, собственно, будущее нашего образования», - подчеркнул Собянин.