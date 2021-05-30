РИАМО - 30 мая. В Москве наблюдался рост числа заразившихся Covid-19 весной и после майских праздников, он был сезонным, как это характерно для гриппа и ОРВИ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это весенний рост был, он объективный. Эпидемиологический сезон такой был, когда осенью, весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, но сейчас к ним добавился еще и ковид», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что после майских праздников увеличение числа случаев заболевания и госпитализаций был потому, что многие жители почти десять дней находились дома, на даче, не хотели идти в медучреждения. Власти столицы ожидали такой всплеск в рабочие дни после праздников.

По его словам, в городе уже нет большого недельного роста по новым случаям, а за прошлую неделю уменьшилось количество госпитализаций.

«Посмотрим, как эта неделя закончится, но, я думаю, что она будет на том же уровне. Но сам уровень все равно остается достаточно высоким», - добавил мэр.

Он подчеркнул, что сейчас следует охранять и беречь себя, а также прививаться от Covid-19.

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