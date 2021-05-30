РИАМО - 30 мая. В воскресенье в Москве и Подмосковье температура может подняться до 18 градусов тепла, прогнозируются кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион окажется на периферии антициклона. В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, дожди пройдут местами.

Максимальная температура в этот день в Москве будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 17 градусов, а в Подмосковье - от плюс 13 до плюс 18 градусов.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха будет порядка 45%.

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