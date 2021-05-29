РИАМО - 29 мая. Четыре года назад в Госдуме проводилась серьезная подготовка закона о реновации жилищного фонда, перед принятием документа в столице была проделана огромная работа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Закон был принят 1 июля 2017 года. Но перед этим Москва проделала огромную работу. Мы взвесили все за и против сноса старых пятиэтажек, узнали мнение москвичей», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, было очевидно, что хрущевки уже доживают век, через 10-15 лет эти дома станут непригодными для жизни. Средняя часть столицы тогда будет состоять из депрессивных микрорайонов с домами в аварийном состоянии. А Москве в такой ситуации нужно было бы расселить около 1 млн человек, хотя домов под это нет.

«Мы решили разработать программу реновации, которая будет идти спокойно, поэтапно и формировать в городе новую комфортную среду. То есть мы поставили перед собой задачу не просто строить дома, а создавать кварталы с садиками, школами, транспортом, ремонтировать дороги вокруг», - добавил Собянин.

Он уточнил, что с согласия большинства собственников жилья в мегаполисе в программу вошли свыше 5 тыс. пятиэтажных жилых домов 1957-1968 годов постройки. В городе было решено, что все москвичи смогут получить равнозначные квартиры в том же районе, жилье будет предоставляться бесплатно и в собственность.

На сегодняшний день в мегаполисе подобрано 500 стартовых площадок, сданы 114 жилых домов, в 89 домах идет заселение.

Новые квартиры в городе получили свыше 30 тыс. человек.

«Мы готовы делиться опытом реновации с другими регионами, которым надо обновлять жилищный фонд», - заключил мэр.

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