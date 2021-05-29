РИАМО - 29 мая. Столичная полиция начала проверку по факту происшествия на Первомайской улице, где мужчине разбили голову, подозреваемого в избиении задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемого доставили в территориальный ОМВД для разбирательства. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

28 мая около 21:40 в полицию поступила информация о конфликте возле дома 42, корпус 2, на Первомайской улице. Полицейские установили, что по данному адресу между двумя мужчинами случился конфликт.

В ходе конфликта один из мужчин побил оппонента. В результате инцидента пострадавшего госпитализировали с травмой головы.