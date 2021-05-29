РИАМО - 29 мая. В столице задержали водителя такси, которого подозревают в убийстве пассажира, инцидент произошел юго-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По данным следствия, 29 мая 2021 года в период следования на автомашине такси на юго-востоке Москвы между водителем и пассажиром произошел конфликт, перешедший с драку на проезжей части, в ходе которой водитель нанес одно ножевое ранение пассажиру», - сказала Иванова.

Она добавила, что пострадавший скончался от полученного ранения на месте ЧП.

По ее словам, сейчас следователи и криминалисты работают на месте трагедии.

Подозреваемого 1960 года рождения в ближайшее время доставят в подразделение ведомства, чтобы провести с ним все необходимые следственные действия, заключила Иванова.