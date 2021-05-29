РИАМО - 29 мая. В столице задержали водителя такси, которого подозревают в убийстве пассажира, инцидент произошел юго-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Она уточнила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Она добавила, что пострадавший скончался от полученного ранения на месте ЧП.
По ее словам, сейчас следователи и криминалисты работают на месте трагедии.
Подозреваемого 1960 года рождения в ближайшее время доставят в подразделение ведомства, чтобы провести с ним все необходимые следственные действия, заключила Иванова.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии