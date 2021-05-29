РИАМО - 29 мая. В столице приставы задержали автомобиль Range Rover, его владелица накопила долгов по штрафам свыше чем на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теперь иномарка будет находиться на спецстоянке, ее выдадут владелице только после оплаты всех штрафов.

Жители столицы могут проверить наличие штрафов в разделе «Услуги и сервисы» на сайте mos.ru, в приложении «Парковки Москвы», на портале avtokod.mos.ru.

По всем вопросам, которые связаны с парковочным пространством в мегаполисе, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7-495-539-54-54 или 3210 с мобильного.