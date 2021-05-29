РИАМО - 29 мая. Арбитражный суд столицы поддержал иск МАДИ и запретил таксомоторной компании ООО «Пронто» перевозить пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала текущего года это уже шестой парк такси в городе, которому запретили данную работу.

Ранее МАДИ выявила, что водители такси этой компании не проходили медосмотры, а машины — технические осмотры перед выездом на смену. Еще таксисты данного парка нарушали ПДД и попадали в дорожные аварии.

Все выявленные нарушения могли привести к трагедиям.

О нарушениях в такси можно сообщить по телефону: +7 (495) 540-76-56 или электронной почте madi@mos.ru.