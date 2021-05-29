РИАМО - 29 мая. Полицейские выясняют обстоятельства травмирования мужчины, который катался на самокате, ему разбили голову на Первомайской улице в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Вызов по данному инциденту поступил от очевидцев. Полицейским сообщили, что произошла драка во дворе дома на Первомайской улице.

По данному факту сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По неподтвержденной информации, в данном конфликте мог принимать участие опытный в единоборствах спортсмен. Именно от его рук мог пострадать мужчина. Конфликт мог возникнуть из-за того, что москвич на самокате не уступил дорогу.