РИАМО - 29 мая. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российские хоккеисты смогли обыграть сборную Швейцарии в матче чемпионата мира, так как достойно выполнили поставленную задачу. Об этом сообщает Газета.ru.

В субботу россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 4:1.

«Хорошо, здорово сыграли, как с Данией. Уверенно, все себе взяли. Молодцы, что еще можно сказать. Это еще у нас сильнейшего состава нет, трое травмированных игроков и двое новых. Команда Швейцарии очень серьезная, там сильные игроки собраны», - сказал Кожевников.

По его словам, хоккеисты сборной РФ хорошо отыграли в обороне.

«Смотрелись неплохо, уверенно, без нервотрепки — и добились своего», - добавил двукратный олимпийский чемпион.

Следующую игру россияне проведут со сборной Швеции. Она состоится 31 мая, начало в 20:15.