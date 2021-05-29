РИАМО - 29 мая. Новые автобусы коммерческих перевозчиков Москвы смогут вмещать на 13,2% больше пассажиров, после введения в городе строгих правил перевозчики обновили свой автобусный парк. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь на дороги мегаполиса вместо транспорта малого класса выйдут большие автобусы. Каждый салон рассчитан на 85-100 пассажиров. До конца июня на городские маршруты выйдут 528 автобусов.

В каждом салоне для пассажиров предусмотрены usb-зарядки, Wi-Fi и система климат-контроля.

Автобусы малого класса останутся в Москве. Они будут курсировать на маршрутах с невысоким пассажиропотоком.

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